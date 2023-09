Barcellona-Siviglia 1-0: decide l’autogol dell’ex madrileno Sergio Ramos

Il Barcellona dopo il mezzo passo falso in trasferta contro il Maiorca torna alla vittoria e lo fa davanti ai suoi tifosi. Match molto equilibrato in quanto entrambe le squadre non volevano rischiare troppo. Da segnalare l'infortunio di Raphinha nei padroni di casa, uscito anzitempo per una botta, sostituito con Fermin Lopez. Proprio il neo entrato si è dimostrato attivo al 40' quando ha scagliato un tiro sul quale Nyland, l'estremo difensore ospite, si è superato. Secondo tempo molto attivo con entrambi i club desiderosi di trovare il gol vittoria che però tarda ad arrivare. Serve al 75' un cross sul quale Sergio Ramos calcola male la traiettoria e svirgola spedendo il pallone nella sua porta. Il finale del match è caratterizzato dal Siviglia che cerca disperatamente il pareggio senza riuscirci. Catalani che con questo risultato si trovano momentaneamente primi a un punto di vantaggio sul Girona e due sul Real Madrid. Andalusi, invece, a due punti dalla zona retrocessione.