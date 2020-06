Barcellona, Setièn: “Non possiamo sbagliare, il Real Madrid non ci molla. Messi? Ha numeri astronomici”

Quique Setien soddisfatto del 4-0 del suo Barcellona in casa del Maiorca.

Il tecnico dei blaugrana dopo la larga vittoria ottenuta dai suoi in casa del club delle Baleari si è proiettato alla sfida di martedì sera contro il Leganés. L’allenatore dei catalani, nel corso dell’odierna conferenza stampa, ha parlato anche di Lionel Messi che nell’ultimo turno ha segnato e propiziato due reti.

“Ci aspetta una partita complicata, ma siamo consapevoli di dover continuare a fare punti per mantenere il vantaggio in classifica sul Real Madrid. Messi? Sta bene, l’altro giorno ha segnato e ha fatto altri due assist. I suoi numeri sono astronomici e non possiamo giudicarlo solamente in termini di reti segnate, spesso è suo anche il passaggio decisivo. È il miglior giocatore del mondo e abbiamo la fortuna di poter contare su di lui. Sarà una bella lotta fino alla fine, sentiamo che né noi né il Real Madrid possiamo sbagliare. Spero che questi due punti di vantaggio siano un vantaggio sufficiente per vincere il titolo. Suarez? Non ho ancora deciso se domani sarà titolare, ancora è solo una possibilità e devo parlarne prima con lui. Bisogna essere cauti, perché non mi piacerebbe perdere un giocatore per quattro partite per non averlo fatto riposare 90 minuti”.