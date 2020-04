Barcellona, Setién: “Mi piacerebbe tornare a giocare. Vi rivelo il mio sogno”

Un momento difficile anche per la Spagna.

Fermo, come anche quello italiano, il campionato iberico a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Quique Setién, tecnico del Barcellona, intervenuto ai microfoni di TV3, si è espresso in merito al futuro de La Liga, dicendo la sua su una possibile ripresa della stagione calcistica, ancora incerta vista la dura situazione legata al virus COVID-19. Di seguito le sue dichiarazioni, secondo quanto riportato da As: “Sto dicendo ai giocatori che ho fretta, che non ho tempo da perdere: vorrei vincere sia la Champions League che la Liga. Sogno di andare in giro a Liencres in mezzo alle mucche con la Champions. Ripresa? Io vorrei tornare a giocare e diventare campione in campo, è ovvio, ma adesso la situazione è questa. Non so se ne varrebbe la pena finire così il campionato. La situazione è difficile, spero che tutto possa risolversi il prima possibile e poter così tornare ad abbracciare le persone anziane. Tutto il resto è superfluo, non ha importanza”.

