Barcellona, Setién: “Lo scudetto si deciderà all’ultima giornata. Arthur? Vi dico cosa penso”

Il Barcellona si prepara alla sfida contro il Celta Vigo.

L’allenatore dei blaugrana, Quique Setién, ha parlato inevitabilmente anche del futuro di Arthur nella conferenza stampa odierna alla vigilia della gara contro la formazione galiziana: “Io continuo a contare su Arthur, è un calciatore importante come gli altri e avremo bisogno anche di lui. Viaggerà a Vigo insieme alla squadra e potrà scendere in campo nel match di domani. Poi bisognerà vedere se questi rumors lo condizioneranno… La stagione non è finita e ci mancano ancora tante partite decisive, questa è una situazione del tutto anormale. Il club ad ora non mi ha comunque comunicato che Arthur se ne andrà dal Barcellona“.

Chiosa finale sulla partita in programma domani e la lotta scudetto: “Ci aspetta un’altra partita difficile, contro una squadra che si difende bene e che nelle ultime tre uscite è riuscita a mantenere la porta inviolata. Sono convinto però che anche il Real Madrid possa sbagliare una gara e smettere di vincere, i blancos vivono un ottimo momento di forma ma confido in un loro errore così come è successo a noi. Qualsiasi sfida che resta sarà complicata, si deciderà tutto all’ultima giornata“.

