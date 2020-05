Barcellona, senti Xavi: “Mercato? Consiglio due nomi ai blaugrana. Il mio pensiero sul ritorno di Neymar”

I consigli di Xavi Hernandez.

L’ex centrocampista e leggenda del Barcellona, intervenuto ai microfoni di Metro, si è espresso in merito alla prossima sessione di mercato dei blaugrana, proponendo alla sua vecchia società alcuni calciatori di rilievo per il futuro, accennando, inoltre, a uno dei possibili ritorni più discussi degli ultimi tempi, quello di Neymar: “Mané e Aubameyang sono due calciatori letali negli spazi, ma il Barcellona ha bisogno di gente che si muova bene in spazi stretti. Penso soprattutto a Neymar, che oggi resta uno dei migliori tre al mondo secondo me. Spero davvero che possa tornare al Barça, sarebbe un colpo straordinario“.

