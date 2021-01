Barcellona, Rivaldo bacchetta i blaugrana: “Il caso Messi simile a quello CR7-Real Madrid, non riesco a capacitarmi di una cosa”

Lionel Messi e il Barcellona a fine stagione potrebbero dirsi addio.

PSG, Pochettino risponde a Laporta: “Nel calcio non ci sono santi, sull’arrivo di Messi ho solo una cosa da dire”

Il campione argentino dopo le vicissitudini estive che lo coinvolsero decise di restare in Catalogna per non andare in combutta con il club blaugrana. Il contratto della Pulga, però, scadrà a giugno 2021 con il Barcellona che probabilmente lo vedrà partire a parametro zero. Su tale questione si è espresso l’ex campione brasiliano, Rivaldo, che da ex leggenda dei catalani ha dichiarato quanto segue nel corso dell’intervista rilasciata a Olè.

“Sono riusciti a fare quello che ha fatto il Real Madrid con Cristiano Ronaldo ossia venderlo per soli 100 milioni di euro. È davvero doloroso vedere che un giocatore di grande talento lascerà il Barcellona gratuitamente quando il club sta attraversando così tanti problemi finanziari. Con la sua partenza in estate il Barça sarebbe rimasto con Dembelé e Griezmann, che possono aiutare a garantire il futuro. Mi piace Riqui Puig, sta dimostrando di valere e ha una grande personalità. Mi ricorda il primo Xavi che ha iniziato a emergere quando facevo parte della squadra”.