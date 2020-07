Barcellona, Rivaldo al veleno: “Setién ha sbagliato con Griezmann. Pjanic? Preferivo Arthur”

Rivaldo si scaglia contro Quique Setièn.

L’ex campione del Barcellona e attuale ambasciatore di Betfair ha polemizzato contro le scelte del tecnico dei blaugrana che, nel corso del match contro l’Atletico Madrid pareggiato 2-2, ha deciso di non puntare su Griezmann. Il tecnico dei blaugrana ha infatti scelto di inserire “Le Petite Diable” solo nel finale di gara, questo ha scatenato le ire di Rivaldo che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Marca.com.

“Se Setién voleva cambiare qualcosa, non doveva aspettare fino al 90′ e poi pretendere che Griezmann risolvesse la partita. Parliamo di un campione del mondo con la Francia e protagonista con l’Atlético per molti anni, un calciatore del genere non può giocare solo qualche spicciolo di gara in una sfida importante come quella contro i Colchoneros. Questo dimostra come qualcosa non vada nella squadra, perché non far partire titolare Griezmann in una partita così importante significa che pensi che non sia al suo meglio. Il Barcellona sta attraversando un periodo che potrebbe compromettere la vittoria della Liga. Non ci sono scuse. Alcuni credono che all’Atlético abbia giovato giocare a porte chiuse, perché non hanno dovuto affrontare l’ambiente ostile del Camp Nou, ma penso che non sia una scusa per il Barcellona e il suo gioco deludente. Messi-dipendenza? La squadra non può dipendere sempre dalla magia di Messi. Martedì è stato magnifico vedere come ha segnato il suo 700esimo gol in una competizione ufficiale e questo dimostra solo quanto sia fantastico”.

L’ex attaccante mancino anche di Milan e Olympiacos ha detto la sua riguardo la cessione di Arthur alla Juventus e il contestuale acquisto di Miralem Pjanic.

“Considero Pjanic un ottimo giocatore dalla grande esperienza, ma in questo caso il Barcellona ha pensato di più alla parte finanziaria dell’accordo. Preferivo che Arthur rimanesse in Catalogna. Ora, anche se è noto che se ne andrà, continuerei a usarlo come necessario fino alla fine della stagione, sarebbe un errore se Setien improvvisamente smettesse di farlo”.