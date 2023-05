Barcellona-Real Sociedad, probabili formazioni: Xavi senza Gavi-Pedri, Sorloth dal 1′

La sfida tra i neo campioni di Spagna e la Real Sociedad è in programma alle ore 21:00 al Camp Nou: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà il sabato di Liga. Alle ore 21:00, al Camp Nou, il Barcellona ospiterà la Real Sociedad in occasione della sfida valevole per la trentacinquesima giornata. I neo campioni di Spagna, reduci dalla vittoria per 4-2 ottenuta lo scorso weekend sul campo dell'Espanyol, proveranno a conquistare ancora una volta l'intera posta in palio con l'obiettivo di festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico.