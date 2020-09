Barcellona, Pjanic: “Mio addio alla Juventus? CR7 mi ha detto che l’ho deluso per un motivo, vi racconto”

Parla Miralem Pjanic.

E’ stata ufficializzata la settimana scorsa la cessione del centrocampista bosniaco al Barcellona, contestualmente al trasferimento di Arthur alla Juventus. L’operazione, è avvenuta sulla base di 60 milioni di euro, che hanno fatto registrare ai bianconeri una plusvalenza di ben 46,9 milioni. Il classe ’90, pronto per l’esordio con la casacca blaugrana, intervenuto ai microfoni di ‘Mundo Deportivo’, ha raccontato delle parole di addio che gli ha riferito CR7 una volta appreso del suo trasferimento.

“Mi ha detto che era molto felice per me. Era deluso dal fatto che stessi lasciando la Juve, ma mi ha detto che mi divertirò molto in una grande squadra come il Barcellona. Cristiano è un giocatore che ha mostrato le sue abilità ed è stato molto importante nello spogliatoio, dando l’esempio per tutti”.

Tanti i campioni con il quale Pjanic è sceso in campo nella sua carriera, da Gianluigi Buffon fino a Francesco Totti: “La mentalità è la cosa più importante e quella che hanno è unica. Giocano da molti anni a massimi livelli e per questo devi essere concentrato sul tuo lavoro, devi amare il calcio. Vogliono sempre migliorare in tutte le competizioni, sono un esempio per tutti“.