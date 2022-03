Barcellona-Osasuna 4-0, Ferran Torres e Aubameyang trascinano Xavi. Arrasate ko

Un super Barcellona asfalta l'Osasuna in Liga con un netto 4-0. Xavi esulta grazie ai gol di Ferran Torre, Aubameyang e Puig

Secondo tempo che vede i blaugrana limitarsi nella gestione della partita, ormai compromessa per gli ospiti sotto ogni punto di vista. Sul finale di gara gioia del gol anche per il giovane Puig, che sigla il definitivo 4-0. La compagine di Xavi sale a quota 51 punti, e si piazza attualmente come terza forza del torneo. La graduatoria per l'Osasuna rimane particolarmente tranquilla, rimanendo al nono posto.