Barcellona, nostalgia Pedro: “Finale di Wembley ricordo indelebile, giocare con Messi un privilegio. Avevo un sogno nel cassetto”

Pedro Rodriguez ripercorre le tappe della propria carriera.

Il calciatore spagnolo attualmente in forza al Chelsea ha ricordato il suo periodo vincente trascorso con la maglia del Barcellona e confermato di aver avuto sempre un sogno nel cassetto. Il classe ’87 ha anche svelato il suo momento indelebile della propria carriera e ha tessuto le lodi di Lionel Messi con cui ha vissuto gran parte della propria esperienza in blaugrana. Le sue dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Marca.com.

“Mi sarebbe piaciuto giocare con Zidane, un giocatore molto elegante con una visione straordinaria. Mi piaceva molto. Ogni volta che toccava la palla, poteva succedere qualcosa di buono. Coronavirus? Siamo rinchiusi da un mese, mi alleno molto a casa ma non perdere la forma sarà difficile. Barcellona? Sono stato fortunato a giocare lì nell’età d’oro, quando abbiamo vinto tutto con Pep (Guardiola), facendo un grande calcio che sarà sempre ricordato. Con la Nazionale, la stessa cosa: prima con Luis Aragonés e poi con Vicente Del Bosque. Sono stato fortunato a trovarmi benissimo e anche a vincere, il che gli dà molto più valore. Ricordo indelebile? La finale a Wembley. Ho giocato l’intera competizione ed è stato importante a Barcellona. Anche la partita della Germania ai Mondiali, il mio primo incontro al Bernabéu contro il Real Madrid e le finali di Supercoppa o Coppa del Mondo in cui ho segnato sono speciali, ma la finale di Wembley ‘Champions’ contro il Manchester United mi è rimasta nel cuore. Giocare con Leo Messi è un privilegio che hanno avuto in pochi, vincendo molte cose al suo fianco. Nonostante abbia giocato con molti giocatori di talento come Neymar, Henry, Ronaldinho Leo è il migliore di tutti i tempi”.

