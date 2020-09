Barcellona, Messi si scusa: “Ho commesso degli errori, ma finiamola qui e ripartiamo insieme”

“Tutti i tifosi del Barça devono unirsi e pensare che il meglio deve ancora venire”.

Lo ha detto Lionel Messi. Il fantasista argentino parla di nuovo, stavolta però per tendere la mano e chiede scusa. Dopo mesi di problemi e incomprensioni, la stella blaugrana sembra voler mettere definitivamente la parola ‘Fine’ al momento di crisi che lui stesso ha aperto col famoso addio al club con un burofax.

Il numero 10 del Barcellona, intervenuto ai microfoni del noto quotidiano spagnolo ‘Sport’, ha chiamato a raccolta la tifoseria, dopo la vittoria per 4-0 contro contro il Villarreal all’esordio in Liga, predicando coesione e unione: “Dopo così tanti dissidi vorrei porre fine a tutto questo. Con passione e illusione sarà l’unico modo per raggiungere gli obiettivi, sempre uniti e remando nella stessa direzione. Da parte mia, se ci sono stati degli errori sono stati commessi solo per migliorare e rendere più forte il Barça. A tutti i soci che ci seguono, se in qualsiasi momento qualcuno di loro potesse essere infastidito da qualcosa che ho detto o fatto, non c’è dubbio che l’ho fatto sempre nell’interesse del club”.