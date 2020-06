Barcellona, Messi assente agli allenamenti. Il club fa chiarezza: “Infortunio lieve, ecco tempi e modalità di recupero”

Il Barcellona fa chiarezza.

Questa mattina, come nei giorni scorsi, il capitano blaugrana Leo Messi non ha svolto la consueta seduta di allenamento insieme ai compagni. Un’assenza che ha alimentato, in vista della ripresa della Liga in programma la prossima settimana, voci relative ad un possibile infortunio che costringerebbe l’argentino a dare forfait in occasione della prima gara dopo la ripresa contro il Maiorca, che di disputerà il 13 giugno. Il club spagnolo, tuttavia, pochi istanti fa ha fatto chiarezza tramite un comunicato.

“Messi – si legge – è alle prese con un lieve infortunio al quadricipite destro. L’attaccante ha svolto un allenamento personalizzato, facendo esercizi specifici per evitare rischi inutili a otto giorni dal ritorno in campo. Dovrebbe essere in grado di allenarsi con i suoi compagni di squadra tra qualche giorno“.

