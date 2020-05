Barcellona, l’ex Valverde: “Giocare a porte chiuse è orribile. Ritiro Aduriz? Da sempre un esempio”

Ernesto Velverde sulla ripartenza della Liga.

L’ex tecnico del Barcellona ha parlato della ripresa del campionato che, a detta del premier spagnolo, sarà nella settimana dll’8 giugno. L’allenatore iberico, ai microfoni di Radio Marca, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni legate anche all’addio al calcio giocato di Aduriz.

“Un conto è giocare un paio di partite senza pubblico, un altro disputarne cento. All’inizio sarà sicuramente molto complicato. Ricordo, per esempio, la sfida tra Barcellona e Las Palmas che giocammo a porte chiuse al Camp Nou: fu orribile, non eravamo preparati, ma forse ora i calciatori sono più pronti. Aduriz? È stato sempre un esempio, ci sono momenti in cui non importa indossare la fascia da capitano per dimostrare il significato che un determinato giocatore ha per i suoi compagni e la sua squadra. Aduriz era fondamentale, pretendeva tanto da sé stesso così come dagli altri ed è riuscito a mantenersi a un livello altissimo nel corso degli anni”.