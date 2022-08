Barcellona, Lewandowski: “Non volevo passare tutta la mia carriera in Germania”

"Quando ho scoperto per la prima volta dell'interessamento, mi è subito stato chiaro che fosse il momento perfetto per me e per la squadra. Non volevo passare tutta la carriera nello stesso campionato. In Germania stava andando tutto molto bene ma sapevo che era arrivato il tempo di andare in Liga e fare un altro passo nella mia carriera. È una grande sfida, ma sono pronto. Ho sempre sognato di giocare in Liga e sono molto felice di poterlo fare al Barcellona. Ci auguriamo che a fine stagione i tifosi possano essere molto contenti. Penso che sia passato troppo tempo senza un trofeo per questo club, è il momento di tornare a farlo e sono sicuro che succederà".