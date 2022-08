Barcellona, Lewandowski: “Bayern nel cuore. Non è per il Pallone d’Oro che sono qui”

"Avevo bisogno di questo cambiamento, di questo trasferimento in un altro Paese e in un altro club. Mi sento come un bambino che ha un nuovo giocattolo. Quello che abbiamo vissuto insieme al Bayern Monaco in otto anni nessuno può portarcelo via, il club bavarese sarà sempre nel mio cuore. So che potrei aver ferito molti tifosi. Posso capirlo e ora mi scuso per questo. Era importante e necessario per me chiarire che ero pronto per un cambiamento. Alla fine siamo tutti umani, vero? Dopo dodici anni in Germania era chiaro che volevo un cambiamento. Quando questa volta il Barça ha bussato alla porta, era l'unica opzione per me. C'erano altre offerte, ma non mi interessavano".