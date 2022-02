Barcellona, Laporta: “Aubameyang un top player. Haaland? Concentriamoci sul presente”

il presidente del Barcellona Laporta è intervenuto nel corso della conferenza di Aubameyang per parlare della situazione attuale

Nella conferenza stampa di presentazione di Aubameyang , nuovo arrivato in casa Barcellona a parametro zero dall' Arsenal , è intervenuto anche il presidente del club blaugrana Joan Laporta :

"Ha mostrato grande voglia di venire al Barcellona e per questo siamo molto grati. Tutti hanno svolto un lavoro straordinario, dalla famiglia agli agenti fino ai nostri dirigenti. Sono molto orgoglioso del nostro reparto sportivo e finanziario. Ringrazio Deco, che è stato prezioso. Abbiamo fatto un buon mercato, sono sicuro che gli innesti rafforzeranno la squadra. Aubameyang è un giocatore top, sarà con noi per la prossima stagione e altri anni. Ci regalerà momenti di gioia. In vista di giugno cercheremo di rafforzare la squadra. Stiamo lavorando per questo, siamo sulla strada giusta. Haaland? Abbiamo una stagione complicata da portare a termine e vogliamo continuare a lottare in campionato e in Europa League. Siamo concentrati su questo. È un giocatore interessante, la dirigenza sportiva mi fa vivere nel mondo reale anche se io sono un romantico. Il nostro obiettivo è ancora vincere il campionato e se possibile l'Europa League".