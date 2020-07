Barcellona, la verità Bartomeu: “Lautaro? Ecco come stanno le cose. Messi rinnova, Suarez…”

“Lautaro? Siamo concentrati sulla Champions League”.

Lo ha detto Josep Bartomeu. Il presidente blaugrana, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, è tornato a parlare della trattativa trattativa tra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez, svelando importanti dettagli sulla stato attuale della stessa: “Al momento è tutto in stand-by. Abbiamo parlato con la dirigenza nerazzurra, è vero, ma in questo preciso instante la situazione è ferma. Per ora siamo concentrati solo sulla Champions League”.

Il Barcellona, inoltre, deve fare i conti anche con diversi rinnovi dei big; a tenere banco su tutti, Leo Messi e Luis Suarez che ha un contratto in scadenza nel 2021: “Messi ha detto molte volte che vuole ritirarsi qui e non ho dubbi che rinnoverà. Con Leo ho davvero un buon rapporto. Suarez? Luis ha un contratto che, a seconda del numero di partite a cui gioca, si rinnova automaticamente per la stagione 2021-22“.

La priorità però è il rinnovo del portiere, Marc-André ter Stegen, gioiello imprescindibile e pedina inamovibile dello scacchiere blaugrana: “Il rinnovo prioritario, per me, è Marc-André ter Stegen. Non solo per la sua qualità di portiere, ma anche per la sua personalità. A 28 anni è uno dei tre migliori al mondo”, ha concluso Josep Bartomeu.