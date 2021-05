Barcellona, Koeman: “Futuro? Parlato con Laporta, dal primo giorno sicuro di una cosa”

Ronald Koeman potrebbe lasciare il Barcellona al termine della stagione.

Dopo un’annata sportiva estremamente al di sotto delle aspettative societarie, il club blaugrana starebbe effettuando alcune riflessioni sul futuro del tecnico olandese. Il neo presidente Joan Laporta potrebbe infatti optare per una scelta che, già dalla prossima stagione, escluda l’ex difensore dalle dinamiche tecniche del club catalano.

Anche rispetto al finale di stagione che ha visto il Barcellona fuori dalla lotta per il titolo della Liga a una giornata dal termine, Koeman ha voluto dire la sua alla vigilia della sfida contro l’Eibar. Direttamente in conferenza stampa, infatti, l’olandese ha chiarito molteplici aspetti legati alla sua permanenza sulla panchina catalana. Ecco le sue dichiarazioni.

“Futuro? Non lo so davvero. Abbiamo parlato con il presidente a pranzo due o tre settimane fa. Abbiamo deciso di discuterne a fine stagione. Vedremo. Dal primo giorno ho detto che voglio continuare e rispettare il mio contratto. Ci sono cose da dire in questa stagione. Nell’ultima parte non ho notato il sostegno del club. Sono una persona che ama molto il Barcellona e se il club pensa che non sono io la persona che deve allenarlo in futuro, possiamo parlarne. Io vorrei restare”.