Barcellona, Jordi Alba: “Abbiamo controllato la gara. La pausa è stata utile”

Il Barcellona vince e convince.

I blaugrana di Setien tornano in campo dopo l’emergenza Coronavirus con la solita determinazione, battendo il Maiorca per 4 reti a 0. Il terzino sinistro dei blaugrana Jordi Alba, autore di una rete, si è espresso in merito alla vittoria maturata nella giornata di ieri, ai microfoni di Movistar TV:: “Abbiamo controllato la gara, la squadra ha fatto molto bene e il Maiorca ha creato per noi pochi pericoli. Fino a quando non abbiamo segnato il terzo gol non eravamo calmi. Penso che siamo stati abbastanza bravi e con il gol arrivato all’inizio, tutto è stato più facile. Personalmente, la pausa è stata utile per riposare fisicamente e mentalmente“.

