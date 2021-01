Barcellona, Joan Laporta sicuro: “Se vinco le elezioni Messi può restare. Lionel all’Inter? Avanzarono un’offerta”

Il Barcellona si prepara a passare nelle mani di Joan Laporta.

Barcellona, senti Samuel Eto’o: “Ansu Fati? Club lo tuteli, può essere l’erede di Messi”

Il candidato alle elezioni per prendere la carica di presidente dei catalani è al momento il favorito numero 1 per la vittoria finale. L’ipotetico nuovo numero 1 blaugrana, nel corso di un’intervista rilasciata a “El Larguero“, ha parlato del futuro di Lionel Messi nella speranza che possa rimanere in Catalogna.

“È assurdo che il 24 non si possano tenere le elezioni presidenziali. Il Barça ha bisogno di una leadership forte. La Generalitat non ha il potere di decidere sulle elezioni. Messi? Non è guidato dai soldi, vuole vincere di nuovo la Champions. Sono sicuro che gli piacerà molto il progetto sportivo, gli farò una proposta che potrà rincuorarlo. Penso che con Messi ho un vantaggio sul resto dei candidati, abbiamo un rapporto di stima reciproco. Se Messi mi dirà di no, il Barça comunque continuerà a competere su alti livelli. Ma è una cosa che non contemplo. Offerta del Madrid per Messi in passato?:”Non lo sapevo. Dell’Inter sì. Era una cifra per la quale forse un altro presidente avrebbe mostrato debolezza, stavano parlando della clausola”.