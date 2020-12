Barcellona, il Messi-pensiero: “Non nascondo che a volte desidererei l’anonimato”

Lionel Messi confessa i suoi desideri più nascosti.

Il fuoriclasse argentino del Barcellona fin dagli albori della propria carriera non è mai riuscito a vivere una vita normale, a causa della notorietà che lo ha da sempre accompagnato. La ‘Pulga, nel corso dell’intervista concessa alla tv spagnolo ‘La Sesta’, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È vero che sono un privilegiato per tutto ciò che mi è capitato di vivere, però a volte desidererei l’anonimato, essere uno sconosciuto. E godermi il fatto di poter andare tranquillamente a un mercatino, al cinema o a un ristorante. Ora sto bene, ma in estate sono stato molto male per quello che è successo e per come è andata nella Liga e in Champions. Però ora va bene, e ho voglia di giocare e di farmi valere”.