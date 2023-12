Barcellona, Gundogan: “Dobbiamo ancora migliorare. Sfida completamente nuova per me”

Buon momento per il Barcellona . La formazione di Xavi si trova terza in campionato a soli quattro punti dalla coppia Girona-Real Madrid , prime in classifica. Discorso archiviato in Champions League con i blaugrana già primi con una giornata di anticipo. Uno dei protagonisti della squadra è Ilkay Gundogan. Il centrocampista tedesco ha rilasciato dichiarazioni a Die Zeit. Ecco le parole:

"Dal punto di vista sportivo le cose stanno andando bene, ma dobbiamo ancora migliorare sotto molti aspetti. Ecco perché mi hanno acquistato. L'allenatore mi ha detto di trasmettere la mia esperienza ai ragazzi. Anche se non funziona ancora tutto perfettamente a causa della lingua, riesco a trasmettere certe cose nei miei giovani compagni solo con il mio comportamento. Il Barcellona si fida dei giocatori della Masía. Ci sono anche gli stranieri come me che danno stabilità. Il club ha recentemente perso personalità, come Lionel Messi, che hanno segnato un'epoca. Il successo non arriverà dall’oggi al domani, è un processo sempre in collaborazione con i tifosi. È una sfida completamente nuova. Dopo sette anni al Manchester City con Guardiola, ho pensato che fosse importante uscire di nuovo dalla mia comfort zone. Non solo a livello calcistico, ma anche a livello personale".