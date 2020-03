Barcellona, Griezmann: “Mi manca molto il calcio, ma è giusto fermarsi. Numero di maglia? Rivoglio la 7”

Una quarantena che sta stretta ad Antoine Griezmann.

L’attaccante del Barcellona, intervistato ai microfoni di Marca, si è espresso in merito a questo periodo difficile, segnato dall’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Il calciatore ex Atletico Madrid ha parlato delle giornate senza calcio, cosa che gli manca di più in questa dura situazione: “Mi manca molto il calcio, ma in questo momento sappiamo che la cosa migliore è fermare tutto e rimanere in casa. In realtà non sappiamo neppure quando torneremo ad allenarci. Come sto? Diciamo bene, non possiamo fare nulla. Europeo rinviato? Da una parte mi dispiace ma devo anche dire che dall’altra è meglio perché avevamo molti infortunati”.

Chiosa finale sul numero di maglia: “Mi piacerebbe riavere la maglia numero 7…“.

