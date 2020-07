Barcellona, “El Loco” Gatti graffia Messi: “Oggi Benzema più forte della Pulga, non vedremo più il miglior Leo”

Il Real Madrid è campione di Spagna per la 34a volta nella propria storia.

I blancos hanno superato 2-1 in casa il Villarreal grazie alla doppietta messa a segno da Karim Benzema che si è rivelato ancora una volta decisivo per la compagine guidata da Zinedine Zidane. Stagione da incorniciare per l’attaccante francese che ha messo a segno 26 reti e 11 assist tra campionato e Coppe varie. Proprio sul momento magico vissuto da Karim “The Dream” si è espresso Hugo Gatti, storico portiere argentino che ha giocato nel Boca Juniors tra il 1976 e il 1989. El “Loco”, ospite durante la trasmissione ‘El Chiringuito’, ha detto la sua in merito alla stagione di Benzema e lo ha paragonato a Messi.

“Messi è una crack e tutto ciò che vuoi, ma Benzema oggi è una spanna sopra Lionel. È superiore a Messi. Benzema sta facendo molto più di Messi, da tempo non si vedeva un giocatore del Real Madrid ereditare la leadership di Cristiano Ronaldo e fare quello che faceva lui. Benzema è il Real Madrid in tutto e per tutto: presenze, obiettivi. Messi lo supererà, ma quel Messi inarrestabile non lo vedremo più. È la logica dell’atleta. Il talento rimane. È una cosa logica, hanno 33 anni e di conseguenza hanno avuto un calo. Quel Messi che volava in aria non lo vedremo più, dai 30 anni gli atleti iniziano a cadere”.