Barcellona, De Jong chiama De Ligt: “Tra non molto sarà dei blaugrana, sono sicuro. Alla Juventus…”

Parola a Frenkie De Jong.

Il centrocampista olandese può, senza dubbio, dirsi soddisfatto della sua annata, che tra pochi giorni volgerà al termine. Il classe ’97, dopo aver dato mostra delle sue qualità con la maglia dell’Ajax, è stato acquistato a giugno scorso dal Barcellona, a fronte di 75 milioni di euro più 11 milioni di bonus. Una cifra monstre ma ben spesa, stando al rendimento in blaugrana del giocatore: 18 presenze e una rete in questa prima parte della stagione.

Il ventiduenne, in un’intervista rilasciata ai microfoni di De Telegraaf, ha ripercorso il suo 2019, che gli ha regalato grandi soddisfazioni, ma anche qualche delusione: “In certe circostanze ho dimostrato le mie qualità, ma in generale posso migliorare ancora molto. Non sono ancora dominante come lo ero all’Ajax. Il mio 2019 è stato quasi perfetto. Da quando sono arrivato al Barcellona il mio minutaggio è stato ottimo, sono felice perché tutto qua è geniale. E poi la città, anche a dicembre non hai bisogno dei guanti. Allenarsi qua dà sensazioni meravigliose. La Champions? Gli ultimi minuti della semifinale contro il Tottenham dell’anno scorso mi hanno perseguitato. Sento ancora quell’eliminazione come ingiusta. Le grandi prestazioni e le vittorie contro Real Madrid, Juventus e Tottenham dovevano portare alla finale“.

Barcellona, de Jong: “L’Ajax meritava la finale di Champions, la sconfitta contro il Tottenham brucia”

Infine, Frenkie De Jong ha detto la sua a proposito del futuro del connazionale Matthijs De Ligt, approdato quest’estate alla Juventus: “Fra non molto tempo potrebbe giocare al Barcellona. Il fatto che sia andato in Italia non cambia questa mia visione, ovvero che nei prossimi anni potrà arrivare al Barcellona. Detto questo, ha preso la decisione corretta, lo sto vedendo molto bene a Torino“.

