Barcellona, Bartomeu tuona: “Apriremo un procedimento contro Arthur, non ha avuto rispetto”

Josep Bartomeu si proietta alla sfida di Champions League contro il Napoli e poi sull’episodio legato ad Arthur…

Il presidente del Barcellona ha confermato che per il centrocampista brasiliano scatteranno dei procedimenti dopo che lo stesso ha deciso di non chiudere la stagione a causa della propria cessione alla Juventus. Lo stesso Bartomeu si è poi espresso anche sul calciomercato in entrata e in uscita dei blaugrana, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai media spagnoli.

“Volevamo rinnovare il contratto di Arthur, ma la situazione economica è complicata. Arthur poi aveva un’offerta buona da un altro club, in cui c’era Pjanic. Il bosniaco è un calciatore che ci interessa da tempo. La decisione di lasciare il Barcellona è stata di Arthur, qui non si è riuscito a ritagliare spazio come giocatore indiscutibile. La Juve gli offre la titolarità, ma soprattutto guadagnerà il triplo. La fiscalità in Italia è vantaggiosa. Avevamo un accordo, lui avrebbe dovuto giocare con il Barcellona fino al termine della stagione. È importante e potrebbe aiutarci, ma non si è presentato: è un atto inaccettabile, per quello abbiamo deciso di aprire un procedimento nei suoi confronti. Chiederemo al giocatore per capire le sue motivazioni, ci sarà sicuramente una sanzione. Se un lavoratore non lavora, non viene pagato. È stata una mancanza di rispetto per i compagni e per il club. È ingiustificabile”.