Barcellona-Athletic Bilbao 4-0, Xavi cala il poker in Liga e torna in zona Champions

Un super Barcellona asfalta l'Athletic Bilbao in Liga con un netto 4-0. Xavi esulta grazie ai gol di Aubameyang, Dembelé, de Jong e Depay

Sembra la fotocopia della passata finale di Copa del Rey ma Barcellona-Athletic Bilbao finisce 4-0 anche in campionato, un anno dopo. Il posticipo della Liga al "Camp Nou" vede la formazione di Xavi dominare quella di Marcelino e si riaffaccia in zona Champions League in classifica, consolidando il momento di forma positivo dei catalani dopo la vittoria in Europa League contro il Napoli.

Al 37’ sono passati in vantaggio i blaugrana con l’ormai solito Aubameyang che, con un misto di abilità e fortuna, si è ritrovato il pallone sui piedi a seguito di una respinta corta di Unai Simon in cui ha interferito anche Piqué. Un gioco da ragazzi per il gabonese che ha insaccato e si gode il momento di forma positivo personale e della squadra. Ripresa letale per l'Athletic Bilbao, che ha dovuto subire i colpi anche da parte di Dembelé al 73’, di Luuk de Jong al 90’ e di Depay, che è tornato al gol al in Liga al 94’.