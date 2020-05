Barcellona, Arda Turan in tackle su Valverde: “Ero stato il migliore assist-man, ma non ho mai giocato”

Il racconto di Arda Turan.

Nel lontano 2011 il centrocampista turco decise di lasciare il suo Galatasaray per compiere il salto di qualità e vestire dunque la maglia dell’Atletico Madrid con cui è riuscito anche a conquistare l’Europa League proprio durante il suo primo anno e uno splendido scudetto l’anno successivo.

Dopo quattro stagioni con la maglia dei Colchoneros, Arda Turan ha completato il suo percorso di crescita con il trasferimento al Barcellona: con la maglia blaugrana però, il centrocampista turco non è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità collezionando soltanto 36 presenze e finendo per essere ceduto in prestito per due anni all’İstanbul Başakşehir.

Durante una diretta su Instagram il classe ’87 ha ricordato gli anni trascorsi con l’Atletico Madrid sotto la guida di Diego Simeone, il periodo migliore della sua carriera professionistica: “Con l’Atletico Madrid ho imparato l’importanza della tattica. Se fossi andato al Barcellona direttamente dal Galatasaray per me sarebbe stato ancora più difficile. In Turchia i derby sono molto duri, se non organizzi la partita bene dal punto di vista tattico, inizi la partita sotto di due gol. Il Barcellona? Il mio agente non mi aveva detto che il Barça mi aveva acquistato, l’ho scoperto soltanto 15 giorni dopo. Non riuscivo a crederci. Non ero triste quando ho lasciato il Barcellona, Valverde non mi ha concesso nemmeno un minuto nonostante la stagione precedente sia stato il miglior assist-man dopo Messi e Suarez“.

In seguito Arda Turan ha ricordato la splendida vittoria contro il Chelsea in Champions League: “Avevamo studiato perfettamente il Chelsea per la gara di ritorno, dopo che l’andata era finita 0 a 0 grazie al lavoro di Simeone. Ci ha detto che Hazard non stava seguendo Juanfran e non aiutava la difesa. Juanfran è salito per tre volte, Hazard non l’ha seguito e abbiamo vinto 3 a 1“.