Barcellona, Ansu Fati: ” Il Golden Boy un sogno, ecco perché Messi vuole la mia vittoria”

Brilla la stella di Ansu Fati.

Il giovanissimo talento spagnolo del Barcellona ha appena compiuto la maggiore età e nonostante questo si trova già al centro dei progetti futuri dei blaugrana. Jolly offensivo dalla indiscussa classe e dallo smisurato talento è forse l’immagine più limpida della nuova rivoluione catalana targata Ronald Koeman. Il gioiellino classe 2002 – oltre ad essere il giocatore più giovane ad aver debuttato in una partita ufficiale con il Barca – è anche il più giovane di sempre ad aver debuttato e siglato una rete in Champions League, ma non è finita. Il calciatore di origine guineense è anche uno dei candidati per la vittoria finale del Golden Boy, premio che si contende con altri top giovani del calibro di Haaland e Foden.

Intervistato ai microfoni di TuttoSport, Ansu Fati ha trattato diverse tematiche ma nello specifico alcune legate proprio alla possibile vittoria del Golden Boy: “Sono molto emozionato. Alla fine il fatto di essere nominato per un premio così importante è qualcosa che entusiasma tutti noi. Ma bisogna continuare a lavorare ogni giorno affinché possano succedere cose belle come questa”.

Poi una battuta su qualche suo possibile rivale poiché, come detto, le giovani stelle nascenti in corsa per la vittoria del premio sono davvero molteplici e tutte dall’indiscusso potenziale tecnico: “Basta leggere la lista dei venti finalisti per rendersi subito conto che tutti i giocatori nominati sono molto bravi. Tutti hanno fatto un grande campionato con i propri club e le rispettive Nazionali. Tutti siamo vincitori per il semplice fatto di essere nell’elenco finale”.

