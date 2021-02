Bale, parla l’agente: “I tifosi del Real Madrid si vergognino per quanto sono stati idioti a trattarlo così”

Parola a Jonathan Barnett.

Non si spengono i riflettori su Gareth Bale, protagonista con il suo Tottenham di un’incredibile prestazione in occasione della sfida di Europa League contro il Wolfsberg. Un vero e proprio riscatto per il gallese, dopo un avvio di stagione poco entusiasmante. Lo sa bene il suo agente Jonathan Barnett che, ai microfoni di Goal, si è espresso sul momento vissuto dal suo assistito soffermandosi inoltre sul rapporto tra Bale e il Real Madrid: incrinatosi, negli ultimi anni, dopo le prime stagioni vissute sull’onda dell’entusiasmo.

“Lui ha un ottimo rapporto con il Real Madrid. Penso che col tempo le persone si renderanno conto di quanto sia stato importante Gareth Bale per il Real Madrid e quanto male i tifosi lo abbiano trattato. Dovrebbero ringraziarlo ogni giorno per quello che ha fatto vincere al club. Credo sia una situazione ridicola di cui i tifosi del Real Madrid dovrebbero vergognarsi. Bale responsabile di questo clima teso col tifo Real? La sua responsabilità è non essere amico dei tifosi. Ha fatto tutto bene in campo e si è comportato incredibilmente bene con la società. Non ha mai detto niente di male e ha vinto molti trofei, molti dei grandi goal nella storia del Real Madrid sono di Gareth, quindi penso che quando guarderanno indietro, vedranno quanto sono stati idioti con lui“.

Infine, due battute sul suo possibile ritorno in forza al Real: “Bale mantiene i contatti con i calciatori del Real, sono sicuro che guarda alcune delle loro partite. Il suo ritorno non sarebbe un problema. Devono decidere se hanno bisogno di lui, se può giocare per il Real Madrid e tutto il resto. Ma sento che dovrebbe chiederlo al signor Zidane se lo vuole ancora, anche se non credo sia così…”.