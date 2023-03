Atletico Madrid-Valencia, probabili formazioni: Simeone con Depay, Kluivert dal 1′

La gara Atletico Madrid-Valencia è in programma alle 21 al "Cívitas Metropolitano"

E' tutto pronto per la sfida tra Atletico Madrid e Valencia. Il match, valevole per la ventiseiesima giornata di Liga, è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Cívitas Metropolitano". Reduci dal successo conquistato lo scorso weekend sul campo del Girona, i padroni di casa proveranno ad allungare la striscia positiva di nove risultati utili di fila in campionato. I Colchoneros, infatti, non perdono dallo scorso 8 gennaio, sconfitti dalla capolista del torneo: il Barcellona. Da quel momento, sei vittorie e tre pareggi che hanno permesso all'Atletico di consolidare il terzo posto in classifica a quota quarantotto punti.

In zona retrocessione, invece, il Valencia, a caccia di punti preziosi per restare aggrappati alla Primera División. Sono ventisei i punti messi in cassaforte fin qui dalla squadra allenata da Ruben Baraja, che occupa attualmente il diciassettesimo posto della classifica de "LaLiga". Frutto di sette vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte. L'ultimo successo risale allo scorso 11 marzo, quando i Murcielagos hanno battuto per 1-0 l'Osasuna fra le mura amiche, grazie alla rete messa a segno da Justin Kluivert.

Per quanto riguarda i precedenti fra le due formazioni, l'Atletico Madrid non perde contro il Valencia da sedici partite consecutive, avendo ottenuto dieci vittorie e sei pareggi. Inoltre, il Valencia non vince e non segna in trasferta da cinque partite di fila. In occasione della gara di questa sera, Diego Simeone non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Reinildo Mandava e Sergio Reguilon. Mentre sono quattro i calciatori del Valencia indisponibili: si tratta di Jaume Domenech, Toni Lato, Marcos Andre e Gabriel Paulista.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Depay, Griezmann. Allenatore: Simeone.

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili, Correia, Diakhaby, Ozkacar, Gayá; Musah, Guillamon, Almeida; Castillejo, Duro, Kluivert. Allenatore: Baraja.