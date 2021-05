Atletico Madrid, Simeone: “Vittoria con l’Elche fondamentale. Obiettivo? Vincere tutte le partite”

L’Atletico Madrid dopo qualche passo falso è tornato a convincere ed è in piena lotta per la conquista della Liga.

Liga, Barcellona-Granada 1-2: blaugrana rimontati, l’Atletico resta primo

La squadra madrilena dopo aver dominato la prima parte di campionato, ha avuto una flessione, con Real Madrid e Barcellona che si sono rifatte sotto e stanno dando vita a una splendida lotta a tre per la conquista del titolo. Questo pomeriggio i colchoneros si sono imposti di misura per 1-0 sull’Elche, grazie a una rete nei minuti iniziali di Marcos Llorente. Al termine del match il tecnico dell’Atletico Diego Simeone ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha mostrato grande felicità per il successo ottenuto.

L’ex centrocampista dell’Inter è soddisfatto per la vittoria, con una prestazione brillante di alcuni dei suoi giocatori: “Entriamo in un mese determinante e ogni vittoria è un passo molto importante. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori rispetto alle ultime uscite. Il vantaggio doveva essere più ampio e dai primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo smesso di attaccare. L’Elche ha palleggiato e alla fine della partita ha pressato molto. Sono comunque molto contento di come i miei giocatori sono entrati in campo. Mi voglio concentrare sugli aspetti positivi. Ci sono tante cose positive, un grande Carrasco, Hermoso, la forza di Savic e Giménez, una grande partita di Kondogbia, Suárez è tornato a giocare oltre 80 minuti dopo l’infortunio e sono cose salutari per la squadra. Ma dobbiamo continuare a lavorare tanto in settimana”.