Atletico Madrid, Simeone: “Il Betis sta facendo bene e lo dimostrano i risultati. Koke infortunato? Vi dico chi sarà il sostituto”

L’Atletico Madrid si prepara per la sfida contro il Real Betis.

A presentare la gara di Liga in programma domani pomeriggio alle 16:00 è stato il tecnico dei concholeros, Diego Simeone, durante la consueta conferenza stampa. Il coach argentino ha analizzato la situazione dei propri avversari, protagonisti da un buon periodo di forma con quattro vittorie nelle ultime cinque partite: “Il Betis sta lavorando bene, ottenendo buoni risultati, ha una concezione del calcio offensiva e lo si vede dai calciatori che giocano normalmente“.

Infine El Cholo si è espresso in merito alla condizione del centrocampista classe ’92 Koke, reduce da un lieve infortunio muscolare nella sfida del 14 dicembre contro l’Osasuna: “Koke out? Ne abbiamo parlato mille volte, Koke per noi è molto importante dal punto di vista tattico. Ma chi lo rimpiazzerà, in questo caso Herrera, è pronto per fare una grande partita. Hector è un calciatore importante, ha personalità“.

Atletico Madrid, Koke: “Tutti dalla parte di Simeone, però…”