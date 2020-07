Atletico Madrid, Simeone: “Griezmann doveva restare? Non voglio mancare di rispetto a nessuno”

L’Atletico Madrid prosegue la sua marcia positiva in campionato.

I colchoneros guidati da Diego Pablo Simeone al momento occupano la quarta posizione in classifica con cinque punti di vantaggio sul Villarreal quinto. Il pareggio ottenuto al “Camp Nou” contro il Barcellona nella serata di martedì ha condannato i catalani a inseguire il Real Madrid che dovrà vedersela contro il Getafe. Il Cholo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Maiorca, si è anche soffermato su Antoine Griezmann che in settimana ha affrontato da avversario.

“La continuità può darci maggiori opportunità. Con i 5 cambi abbiamo più varianti durante le partite. Con il passare delle gare i giocatori torneranno in condizione e non serviranno nemmeno tutte le sostituzioni. Griezmann ha sbagliato ad andarsene? Non voglio mancare di rispetto a nessuno. Ci stiamo giocando molto, non è una questione importante per noi”.