Atletico Madrid-Rayo Vallecano, le probabili formazioni: Depay e Griezmann dal 1′

La preview e le probabili formazioni del match tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano, valida per la ventiduesima giornata della Liga spagnola.

⚽️

E' tutto pronto per il match valido per la ventiduesima giornata della Liga spagnola - edizione 2023/2024 - tra Atletico Madrid e Rayo Vallecano, in programma questa sera alle ore 21.00, allo stadio Wanda Metropolitano. In campo terza e tredicesima forza del torneo.

La compagine di Diego Simeone, dopo tre vittorie nelle ultime quattro di campionato, approccia alla sfida con l'entusiasmo alle stelle, sapendo di essersi anche qualificata alle semifinali di Copa del Rey, da giocare con l'Athletic Bilbao. 44 punti in 21 partitedisputate, i madrileni sono terzi e lontani 11 lunghezze dalla vetta, occupata dalla sorpresa Girona. Andre bene in Champions League (agli ottavi saranno gli avversari dell'Inter) ed in coppa nazionale, saranno gli obiettivi principali di Koke e compagni. Nella disputa odierna, l'Atleti punterà sul suo gioiello Griezmann in attacco, coadiuvato da Depay. Witsel confermato nel trio difensivo.

Rayo che arriva da sfavorito in casa dei Cholchoneros, conscio di non avere nulla da perdere. I ragazzi di Francisco Rodríguez, tredicesimi in classifica, a quota 24 punti. Hanno vinto cinque partite, pareggiate nove e perse sette. La zona calda è distaccata di sette lunghezze ed al momento l'obiettivo del club di Vallecas è centrato. Resta solo da ritrovare maggiore continuità, visti i soli quattro punti raccolti nelle ultime sei gare. Formazione ospite che oggi punterà tutto su Camello al centro del reparto offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Depay.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Hernandez, Espino; Valentin, Perez; Palazon, Trejo, Garcia; Camello.

DOVE VEDERE IL MATCH Atletico Madrid-Rayo Vallecano, valida per la ventesima giornata della Liga, è in programma mercoledì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.