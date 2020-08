Atletico Madrid, nuova tegola per il club: due tesserati positivi al coronavirus. Il comunicato

Nuovi guai per l’Atletico Madrid.

Sono due in totale i casi di Coronavirus riscontrati all’interno della rosa dei Colchoneros. A farlo sapere è lo stesso club spagnolo tramite un comunicato diramato proprio pochi istanti fa, attraverso i canali ufficiali della società, in cui non viene tuttavia svelata l’identità dei due tesserati. Una notizia che spaventa in previsione della sfida di Champions League, in programma giovedì prossimo contro il Lipsia. La positività al tampone è stata rilevata dopo l’ultimo giro di test collettivi effettuati a staff e squadra i quali, già nei prossimi giorni, ripeteranno i test prima della partenza. Nel frattempo il club ha attivato il protocollo previsto per questi casi e, i due positivi, sono stati isolati nelle rispettive case.

“Tra i risultati conosciuti oggi sono emersi due casi di positività. Le persone sono state isolate nelle rispettive case e i risultati sono stati immediatamente comunicati alle autorità sanitarie spagnole e portoghesi, UEFA, Federcalcio spagnola reale, Federazione portoghese e Consiglio sportivo superiore.