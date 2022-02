Atletico Madrid-Levante 0-1: tonfo a sorpresa per Simeone contro l’ultima della Liga!

L'Atletico Madrid perde a sorpresa contro il Levante, ultima in classifica in Liga. A decidere il match la rete di Melero al 54'

Sconfitta assolutamente inaspettata per l'Atletico Madrid di Diego Simeone che è caduto in casa, al "Wanda Metropolitano" contro l'ultima in classifica della Liga spagnola, il Levante.