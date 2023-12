Atletico Madrid-Getafe, probabili formazioni: Simeone con Griezmann, Mayoral dal 1′

La sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Liga è in programma alle ore 21:30 allo Stadio "Metropolitano".

Nel turno infrasettimanale l'Atletico Madrid ospita il Getafe in occasione del match valevole per la diciottesima giornata del massimo campionato spagnolo. Alle ore 21:30, allo Stadio Metropolitano, i padroni di casa proveranno conquistare l'intera posta in palio dopo aver perso due delle ultime tre gare (in trasferta) contro Barcellona e Athletic Bilbao. Di fronte, la squadra di Bordalas dalla vittoria ottenuta lo scorso weekend per 3-0 sul campo del Siviglia, preceduta da due successo tra campionato e Copa del Rey contro Atzeneta e Valencia.