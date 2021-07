Atletico Madrid, De Paul: “Un sogno. Simeone? Vediamo il calcio allo stesso modo”

Le dichiarazioni rilasciate da Rodrigo De Paul, che lo scorso 12 luglio ha firmato il contratto che lo legherà all'Atletico Madrid

"Simeone è incredibile, uno dei migliori al mondo. Lo dicono la sua carriera e quello che ha vinto, imparerò tanto e questa cosa mi motiva molto. Vediamo e sentiamo il calcio allo stesso modo". Parola di Rodrigo De Paul. Lo scorso 12 luglio, l'argentino ha lasciato l'Italia e l'Udinese per tornare a giocare in Spagna. Nel dettaglio, il classe 1994 ha firmato un contratto che lo legherà all'Atletico Madrid per i prossimi cinque anni.

"E' un grande club, ma con persone che ti fanno sentire come in una famiglia. Questo era il mio sogno, uno dei miei sogni. Ora voglio scrivere una pagina di questa società che mi ha aperto le sue porte. Il gruppo mi ha accolto molto bene e io ho cercato di adattarmi alla squadra. Sono certo che la competizione interna farà bene a tutti, sono qui per lottare e aiutare la squadra", ha dichiarato ai microfoni de "La Liga".

COPA AMERICA - "Vincere è stato importante, non ci riuscivamo da 28 anni. Ora voglio vivere questa esperienza anche con l'Atletico vincendo con questa squadra. Mi piacerebbe vedere lo stadio pieno di tifosi che esultano per un goal e spingono la squadra, nel calcio per noi i tifosi sono una componente importante. In questi giorni le dimostrazioni di affetto sono state esagerate: mi avevano detto dell'amore dei tifosi per il club, ma è stato una sorpresa. Dico loro che arrivo per lottare e regalare gioie, speriamo di conquistare qualcosa di importante insieme. Aupa Atleti!", ha concluso.