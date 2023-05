Atletico Madrid-Cadice, probabili formazioni: Simeone senza Oblak, Griezmann dal 1′

Ballottaggio in avanti: al fianco dell'attaccante francese ci sarà uno tra Morata, Correa e Depay. Tante assenze per il tecnico del Cadice, Sergio Gonzalez.

E' tutto pronto per la sfida in programma al "Wanda Metropolitano". Alle ore 22:00, l'Atletico Madrid ospiterà il Cadice nel turno infrasettimanale de "LaLiga". I Colchoneros, dunque, torneranno in campo dopo la vittoria conquistata lo scorso weekend in trasferta contro il Villadolid. Tre punti che hanno permesso ai padroni di casa di blindare il terzo posto e la qualificazione alla prossima Champions League.