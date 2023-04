Atletico Madrid-Betis, le probabili formazioni: Simeone punta su Griezmann e Morata

L'Atletico Madrid viaggia ad alto ritmo verso la qualificazione alla prossima Champions League, sempre più in cassaforte. Sono ben cinque le vittorie nelle ultime sei gare, mentre l'unico pareggio è comunque di prestigio contro il Real Madrid di Ancelotti, ottenuto anche in inferiorità numerica, mentre sono otto i risultati utili consecutivi. I rivali di sempre dei blancos sono distanti solamente cinque punti e nonostante lo scudetto sia ormai nelle mani del Barcellona, prevarrà sempre la voglia di sorpassare i cugini. Assenze pesanti per il mister Diego Simeone, con Reinildo Mandava, Memphis Depay e Sergio Reguilon che non saranno della partita.