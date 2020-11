Atletico Madrid-Barcellona, il ricordo di Caminero: “Blaugrana squadra top. Ricordo ancora quella rimonta dopo lo 0-3 all’intervallo”

Josè Luis Caminero si proietta alla sfida tra Atletico Madrid e Barcellona.

L’ex centrocampista spagnolo nel corso della propria carriera da calciatore ha vestito per cinque stagioni la maglia dei Colchoneros. L’attuale dirigente sportivo in Italia lo ricordiamo per la rete che mise a segno nei Mondiali del ’94 quando pareggiò momentaneamente la rete di Dino Baggio prima che Roberto Baggio segnasse il definitivo 2-1. Lo stesso Caminero ha ricordato la sfida tra Atletico e Barça della stagione 1993/94 quando i biancorossi ribaltarono dallo 0-3 (tripletta di Romario) e vinsero addirittura per 4-3. Le dichiarazioni dell’ex calciatore iberico nel corso dell’intervista rilasciata al Mundo Deportivo.

“Giocare contro una delle migliori squadre del mondo è una sfida. Poi, con il sistema di gioco che ha il Barça è sempre una gara speciale, mi ricordo che avevo sempre grandi motivazioni. Il Barcellona nel corso della propria storia ha sempre avuto grandi rose, quando li affronti sai che avrai di fronte i migliori giocatori d’Europa e del mondo. Rimonta stagione 93/94? All’intervallo perdevamo 0-3, ma eravamo consapevoli di poter rimontare la gara. Nei successivi 45 minuti siamo riusciti a concretizzare quello che avevamo creato nel primo tempo. È stato pazzesco, il pubblico dell’Atlético era molto concentrato. E guarda cosa è successo… Ricordo che ho segnato il gol del 4-3 e non pensavo che sarei riuscito a correre così veloce perché eravamo in contropiede con Kosecki. Ricordo che le persone piangevano perché non erano abituate a questo”.