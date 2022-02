Athletic Bilbao-Real Sociedad, probabili formazioni: Williams e Muniain sfidano Isak

In un vero e proprio scontro diretto, Athletic Bilbao e Real Sociedad sono in cerca di punti importanti per continuare ad inseguire il proprio sogno europeo

Athletic Bilbao e Real Sociedad vogliono restare attaccate al treno di squadre in lotta per un piazzamento europeo. La squadra allenata da Toral rincorre proprio i rivali del posticipo serale odierno, distanti 4 punti e al settimo posto della classifica. 34 i punti conquistati fino a questo momento dalla compagine basca, in cerca di un successo per riscattare l'ultima inaspettata sconfitta contro il Mallorca. Williams e compagni si troveranno davanti la promettente Real Sociedad, che dopo questo match avrà ancora uno scontro da recuperare.

La Real Sociedad arriva invece dall'ottima vittoria nell'ultima di campionato contro il Granada, seguita dal pareggio per 2-2 nella gara d'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia. Cinque i risultati utili consecutivi conquistati dai biancoblu in altrettante partite di Liga, con tre pareggi e due vittorie, segni di una squadra in buona salute tecnica e mentale.

PROBABILI FORMAZIONI

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; Marcos, Martinez, Alvarez, Berchiche; Berenguer, Vencedor, D.Garcia, Muiniain; I.Williams, R.Garcia. ALL: Marcelino García Toral.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; Merino, Silva, Zubimendi; Oyarzabal, Isak, Portu. ALL Imanol Alguacil.

QUOTE

La vittoria della compagine basca sembra essere l'opzione preferita dei bookmakers, con le maggiori agenzie di scommesse sportive che fissano l'1 a intorno a quota 2.25. Per quel che riguarda un eventuale successo della Real Sociedad, risulta essere fisso a 3.60, con il pareggio che si piazza intorno a 3.10.