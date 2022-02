Athletic Bilbao-Real Sociedad 4-0, Marcelino cala il poker con Muniain-Inaki Williams

Goleada dell'Athletic Bilbao che in Liga ha strapazzato la Real Sociedad con un netto 4-0. Muniain sbaglia un rigore ma cala il poker

Non c'è stata assolutamente storia nel posticipo domenicale di Liga spagnola, giocatosi alle 21.00 tra Athletic Bilbao e Real Sociedad. La compagine di Marcelino si è portata ad un solo punto da quella allenata da Alguacil Barrenetxea.

Dopo un primo tempo particolarmente spento, ma in cui Muniain ha sbagliato un calcio di rigore al 32', si è passati alla goleada nella ripresa. Ad aprire le marcature ci ha pensato Vivian al 68', seguito dal gol di Sancet al 72'. Un uno-due che ha stordito gli ospiti che non hanno reagito al doppio colpo ed hanno anzi subito il gol del definitivo ko da Inaki Williams all'80'. Ciliegina sulla torta per i padroni di casa servita proprio da Muniain che ha calato il poker all'89'.