Athletic Bilbao-Real Madrid, probabili formazioni: Courtois out, Bellingham dal 1′

Esordio in campionato per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Alle ore 21:30, al San Mamés, i Blancos affronteranno in trasferta l'Athletic Bilbao nella gara valevole per la prima giornata di Liga. Storicamente si tratta di una sfida combattuta. L'ultimo precedente risale allo scorso 4 giugno, con la partita che chiuse la Liga 2022/23 che terminò con il risultato di 1-1 alla luce delle reti messe a segno da Oihan Sancet e Karim Benzema, ceduto dal club spagnolo lo scorso giugno. Dopo 14 anni al Real Madrid, l'attaccante francese ha scelto di ripartire dall'Arabia Saudita, dove veste la maglia dell'Al-Ittihad. Il pallone d'oro ha firmato un ricco contratto triennale fino al 2026.