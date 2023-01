Athletic Bilbao-Real Madrid, le probabili formazioni: Benzema sfida Williams in Liga

L' Athletic Bilbao ha rallentato la propria corsa verso un posto nelle prossime coppe europee, visti i due punti raccolti nelle ultime tre partite, ma fa sul serio in quest'annata di Liga. Sono solamente due i punti che separano la compagine allenata da Ernesto Valverde dal sesto posto occupato attualmente dal Betis Siviglia. I baschi sono reduci da una vittoria in Copa del Rey contro l'Espanyol in cui è risultata decisiva una rete di De Marcos, difensore giunto alla sua dodicesima stagione consecutiva con il Bilbao.

Il Real Madrid ha smaltito la sconfitta nella finale di Supercopa contro gli acerrimi rivali del Barcellona consolandosi con la vittoria in Copa del Rey in casa del Villarreal, battuto per 2-3 in rimonta grazie alle reti di Vinicius, Militao e Benzema. Proprio contro i sottomarini gialli, i blancos avevano giocato l'ultima gara di campionato perdendo per 2-1. L'obiettivo dei madrileni è quello di tenere il passo dei blaugrana, impegnati in questa giornata contro il Getafe, in cima alla classifica della Liga con un momentaneo vantaggio di tre punti. Lunga lista di indisponibili per Carlo Ancelotti, con Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, David Alaba, Dani Carvajal ed Eden Hazard che non saranno della partita.