Athletic Bilbao-Levante, le formazioni ufficiali: Williams per l’Europa, Marti davanti

Athletic Bilbao e Levante si affronteranno nel match valido per la ventisettesima giornata de LaLiga: le formazioni ufficiali

Posticipo anche in Liga con la sfida di questa sera che vedrà affrontarsi l'Athletic Bilbao e il Levante ultimo in classifica nella ventisettesima giornata di campionato. La formazione di Alessio Lisci - ultimo, nel match di questa sera, si gioca gran parte delle sue possibilità di permanenza nel massimo campionato spagnolo. I baschi, attualmente ottavi e reduci dal poker subito contro il Barcellona e dall'eliminazione in Copa del Rey, cercano punti importanti per puntare la zona Europa. Il match, fischio d'inizio alle 21:00, sarà visibile in esclusiva su Dazn, che ha acquisito da diversi anni i diritti della Liga.