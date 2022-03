Athletic Bilbao-Getafe, probabili formazioni: ok a Sancet-Williams, Flores difensivo

Quasi tutto pronto per l'anticipo della ventinovesima giornata di Liga tra l'Athletic Bilbao e Getafe

L'Athletic Bilbao vuole restare incollato al treno europeo, di fronte il Getafe, che non vince da cinque partite. Momento non semplice per la formazione di Flores, che con 28 punti all'attivo non è ancora sicura della salvezza, con il terzultimo posto della classifica che dista solo 4 punti. Gli uomini di Marcelino, invece, sono ancora a caccia del sesto posto, lontano però 7 punti e per il quale ci sono in lotta almeno altre tre squadre.