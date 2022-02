Athletic Bilbao-Espanyol 2-1, trionfo basco: show nel primo tempo, la decide Martinez

La formazione di Toral batte l'Espanyol e avvicina Barcellona e Atletico Madrid in zona europa

Termina per 2-1 il match della ventitreesima giornata di Liga tra Athletic Bilbao e Espanyol. La formazione allenata da Toral conquista tre punti importanti nel posticipo casalingo, riuscendo a rispondere in maniera ottimale al gol a freddo subito dopo appena tre minuti. Accade tutto, infatti, nella primissima parte di gara, con i padroni di casa che vanno sotto per merito di Vilhena, lesto a battere Simon con un destro efficace che si insacca sotto la traversa. Strada in salita per i baschi, che però riescono subito a trovare la rete del pareggio grazie al gol di Sancet, che piazza un gran destro nell'angolo opposto.